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亚洲 | 2017年 5月 15日 星期一 11:12 BJT

泰国经济：第一季环比增长1.3%，略高于预期

路透曼谷5月15日 - 泰国经济第一季环比增长率为四年来最高，受出口、家庭支出和旅游业增长支撑。

泰国经济第一季经季节调整后较前季度增长1.3%，路透调查的分析师预估为增长1.2%。

政府将10-12月当季增长率从0.4%上修至0.5%。

泰国国家经济及社会发展局(NESDB)周一公布，第一季经济同比增长3.3%，路透调查预估为增长3.2%。

2016年第四季同比增长3.0%。

泰国经济增长多年来落后于东南亚邻国。泰国军政府增加支出以促进国内经济活动，但大型基础设施项目进展缓慢。(完) (编译 张荻；审校 艾茂林)
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