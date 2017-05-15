泰国经济：第一季环比增长1.3%，略高于预期

全球金市：金价跌至五周低位，因美元反弹
路透纽约/伦敦6月20日 - 金价周二跌至五周低位，因美元上涨，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)一位有影响的高官发表鹰派讲话，英国央行总裁发表鸽派言论。
路透曼谷5月15日 - 泰国经济第一季环比增长率为四年来最高，受出口、家庭支出和旅游业增长支撑。
泰国经济第一季经季节调整后较前季度增长1.3%，路透调查的分析师预估为增长1.2%。
政府将10-12月当季增长率从0.4%上修至0.5%。
泰国国家经济及社会发展局(NESDB)周一公布，第一季经济同比增长3.3%，路透调查预估为增长3.2%。
2016年第四季同比增长3.0%。
泰国经济增长多年来落后于东南亚邻国。泰国军政府增加支出以促进国内经济活动，但大型基础设施项目进展缓慢。(完) (编译 张荻；审校 艾茂林)
路透纽约/伦敦6月20日 - 金价周二跌至五周低位，因美元上涨，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)一位有影响的高官发表鹰派讲话，英国央行总裁发表鸽派言论。
路透纽约/伦敦6月20日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周二跌至一年低位，因在跌穿上周触及的低位后激发了技术性卖盘；罗布斯塔咖啡期货从两个月高位下滑，跌穿200日移动均线切入位。
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