路透专访：金融状况使泰国央行进一步降息的空间受限--央行独立委员

路透曼谷7月2日 - 泰国央行货币政策委员会独立委员Siri Ganjarerndee周二表示，下半年该国经济可能放缓，今年的经济增长率可能仅为4.5%，但金融状况使进一步降息的空间受限。

Siri称，泰国亦面临资本外流和美国货币刺激计划最终解除所带来的风险。

“如果根据经济状况，应该下调利率。但考虑到金融状况，我就没有把握了，可能需要上调利率，”Siri在接受路透专访时表示，“货币政策是一门艺术，而不是一个公式。并不是说，看到经济放缓，就可以立即下调利率。”

尽管央行忧心于家庭债务高企，但Siri似乎对此并不十分担心，因为就业状况良好。他称央行亦必须注重管理好流动性，避免出现信用紧缩，而且要帮助企业。

Siri的言论可能进一步增强了泰国央行7月10日会议将维持政策利率不变的预期，不过，一些分析师预计央行会再次下调利率，因为近来的经济指标表现疲弱。

Siri称，鉴于全球需求疲弱，今年晚些时候，出口形势仍将艰难。“但经济增长率应该至少仍有4.5%，还不错。”(完)