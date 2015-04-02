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亚洲 | 2015年 4月 2日 星期四 14:01 BJT

标题新闻：泰国3月消费者信心降至九个月低位77.7，为连续第三个月下滑--泰国商会大学调查

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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