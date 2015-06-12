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亚洲 | 2015年 6月 12日 星期五 16:38 BJT

泰国经济：2015年GDP仍料增长3.7%，财政部尚未改变增长预估--财长

路透曼谷6月12日 - 泰国财长Sommai Phasee周五表示，今年经济仍料增长3.7%。

他对记者说，财政部尚未改变经济增长预估，但未详细说明。

泰国财政部4月将今年经济增长预估从3.9%下调至3.7%。

泰国央行已经表示，将把目前为3.8%的经济增长预估下调。该央行将于6月19日公布最新预估。

泰国军政府上台一年后，该国出口和内需仍非常疲弱。

泰国经济2014年仅增长0.9%，创2011年来最低增速。泰国是东南亚第二大经济体。(完)

(编译 杜明霞；审校 于春红)

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