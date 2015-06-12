泰国经济：2015年GDP仍料增长3.7%，财政部尚未改变增长预估--财长

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透曼谷6月12日 - 泰国财长Sommai Phasee周五表示，今年经济仍料增长3.7%。
他对记者说，财政部尚未改变经济增长预估，但未详细说明。
泰国财政部4月将今年经济增长预估从3.9%下调至3.7%。
泰国央行已经表示，将把目前为3.8%的经济增长预估下调。该央行将于6月19日公布最新预估。
泰国军政府上台一年后，该国出口和内需仍非常疲弱。
泰国经济2014年仅增长0.9%，创2011年来最低增速。泰国是东南亚第二大经济体。(完)
(编译 杜明霞；审校 于春红)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。