泰国经济: 央行小幅上调今明两年经济增长预估

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透曼谷12月14日 - 泰国央行总裁张旭州称,在国内良好的消费者和投资前景下,泰国央行略微上调今明两年的经济增长预估.
目前预期今年的经济增长率将在5.8%,此前预期增长5.7%.预期明年的经济将增长4.7%,此前预估为成长4.6%.
张旭州在周四晚间表示:"成长动力将来自国内需求."他预期出口将自明年上半年开始回升.(完)
(编译: 孙茉莉; 审校: 蔡美珍)
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。