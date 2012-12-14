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亚洲 | 2012年 12月 14日 星期五 12:20 BJT

泰国经济: 央行小幅上调今明两年经济增长预估

路透曼谷12月14日 - 泰国央行总裁张旭州称,在国内良好的消费者和投资前景下,泰国央行略微上调今明两年的经济增长预估.

目前预期今年的经济增长率将在5.8%,此前预期增长5.7%.预期明年的经济将增长4.7%,此前预估为成长4.6%.

张旭州在周四晚间表示:"成长动力将来自国内需求."他预期出口将自明年上半年开始回升.(完)

(编译: 孙茉莉; 审校: 蔡美珍)

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