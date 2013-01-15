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货币新闻 | 2013年 1月 15日 星期二 16:59 BJT

路透专访:泰国通胀水平和信用成长不构成压力--央行总裁

路透曼谷1月15日 - 泰国央行总裁张旭州周二表示:

* 尽管薪资涨幅较大,但今年通胀压力不高

* 当前政策利率"相当宽松",但全球风险仍在且通胀形势温和

* 2013年GDP增幅料高于此前预估

* 今年料呈现资本净流入,但幅度不会过大.(完)

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