更新版-路透专访: 通胀压力不大,信贷增长情况尚无需担心--泰国央行总裁

国际油市：伊朗已卖光海上石油储备，难以增加出口
路透伦敦4月6日 - 航运和石油行业消息人士称，伊朗已卖光数年来存储在海上储油设施的原油，目前该国原油产量仍难以满足保持出口增长的需要。
张旭州说:"鉴于通胀目前还不构成威胁,2.75%的利率可认为是相当宽松的,但为了确保经济活动的动能,我们认为这是相当合适的."
张旭州预计今年经济增长将快于此前预估.12月时,泰国央行将2013年经济增速预估从去年10月时预估的4.6%上调至4.7%.
"但本周五公布的(预估)数据将更高,"他说.
张旭州表示,今年泰国出口增速可能介于8-9%之间,大致符合预估.(完) (编译 王洋/孙茉莉; 审校 李春喜/丁琦)
路透伦敦4月6日 - 航运和石油行业消息人士称，伊朗已卖光数年来存储在海上储油设施的原油，目前该国原油产量仍难以满足保持出口增长的需要。
路透东京4月6日 - 日本公债周四持稳，美国公债坚挺带来支撑。市场参与者在等待日本央行的购债操作，超长期公债收益率在流动性增强标售后小幅下跌。 指标10年期公债收益率(殖利率) 持平，报0.060%，10年期公债期货 小涨0.1点至150.42。 美国公债收益率隔夜下跌，三年期和五年期公债收益率触及逾五周低位，之前交易员认为美国联邦储备理事会(美联储/FED)最新会议记录暗示其维持相对温和的渐进升息前景。 财务省在例行的旨在加强市场流动性的非指标期债券标售中，出售了5,000亿日圆剩余到期期限在15年或以上的20年期和30年期公债。 20年期日债收益率 下跌1.5基点，至0.630%，30年期日债收益率 跌2.5个基点，至0.840%。 投资者亦在等待观望日本央行是否会在周五缩减长债购买规模。 当
“这是一个最坏的时代，也是一个最好的时代”。对于投资来说，一个充满意外的市场，既意味着风险，更意味着机会，结果的好与坏，往往就取决于是否有超越共识的前瞻判断和择势而为的行动勇气。2017年第一季度已成历史，全球金融市场发生了诸多变化，真正令人意外的，不是每一个变化本身，而是这些变化的矛盾并存。