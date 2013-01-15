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货币新闻 | 2013年 1月 15日 星期二 18:15 BJT

更新版-路透专访: 通胀压力不大,信贷增长情况尚无需担心--泰国央行总裁

张旭州说:"鉴于通胀目前还不构成威胁,2.75%的利率可认为是相当宽松的,但为了确保经济活动的动能,我们认为这是相当合适的."

张旭州预计今年经济增长将快于此前预估.12月时,泰国央行将2013年经济增速预估从去年10月时预估的4.6%上调至4.7%.

"但本周五公布的(预估)数据将更高,"他说.

张旭州表示,今年泰国出口增速可能介于8-9%之间,大致符合预估.(完) (编译 王洋/孙茉莉; 审校 李春喜/丁琦)

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