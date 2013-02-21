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亚洲 | 2013年 2月 21日 星期四 12:30 BJT

泰国经济: 利率不会保持在过低的水平上--央行总裁

路透曼谷2月21日 - 泰国央行总裁张旭州周四表示,该央行将不会把利率保持在过低的水准,并表示已经发现一些地区出现了房地产投机的迹象.

张旭州并未提及有关利率的时间表.

他对媒体还表示,总体而言房地产价格并不是太高.

张旭州曾表示,低利率的环境保持过长,可能会导致金融失衡.(完) (编译 王洋; 审校 田建华)
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