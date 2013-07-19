版本:
中国
货币新闻 | 2013年 7月 19日 星期五 12:08 BJT

泰国经济：下半年将回归正常增长趋势，无需祭出刺激政策--央行总裁

路透曼谷7月19日 - 泰国央行总裁张旭州周五表示，在上半年经济成长放缓后，泰国经济下半年料将回归正常增长趋势，因此没有必要祭出任何刺激政策。

“第一季和第二季经济成长或许有一些放缓，但我认为第三季和第四季经济将回升至正常(增速)水平...无需祭出一套短期政策，”张旭州对记者表示。

泰国央行定于周五稍晚公布新的经济预估。央行曾表示，将把2013年国内生产总值(GDP)增幅预估从5.1%向下调。

泰国财政部预计今年经济增长4.5%。(完)

(编译 兰秀娟; 审校 蔡美珍)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐