泰国经济：第二季GDP同比增长率可能低于4%--财政部

美国股市：开盘普跌，投资者评估银行业绩
道琼工业指数下跌49.03点，或0.24%，至20,542.83点；标准普尔500指数降5.75点，或0.25%，至2,339.18点；纳斯达克指数降9.47点，或0.16%，至5,826.70点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透曼谷7月29日 - 泰国财政部一名官员周一表示，泰国经济第二季同比增速可能低于4%，而今年全年经济增速可能在4%左右。
财政部政策办公室经济学家Ekniti Nitithanprapas表示，上半年的经济增长可能不及预期。
泰国财政部上月将今年国内生产总值(GDP)增速预估从5.3%下调至4.5%，称贸易伙伴国消费减速且复苏缓慢。
泰国将在8月19日公布官方的第二季GDP数据。
泰国第一季经济环比萎缩2.2%，同比成长5.3%。(完) (编译 隋芬; 审校 石冠兰)
道琼工业指数下跌49.03点，或0.24%，至20,542.83点；标准普尔500指数降5.75点，或0.25%，至2,339.18点；纳斯达克指数降9.47点，或0.16%，至5,826.70点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
美国劳工部周四公布：美国一周初请失业金人数为23.4万人(预估为24.5万人)。 美国劳工部周四公布：美国3月最终需求生产者物价指数(PPI)较前月下降0.1%(预估为0.0%)，2月为上升0.3%。3月 扣除食品和能源的最终需求PPI较前月持平(预估为+0.2%)，2月为上升0.3%。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%
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