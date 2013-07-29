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货币新闻 | 2013年 7月 29日 星期一 15:20 BJT

泰国经济：第二季GDP同比增长率可能低于4%--财政部

路透曼谷7月29日 - 泰国财政部一名官员周一表示，泰国经济第二季同比增速可能低于4%，而今年全年经济增速可能在4%左右。

财政部政策办公室经济学家Ekniti Nitithanprapas表示，上半年的经济增长可能不及预期。

泰国财政部上月将今年国内生产总值(GDP)增速预估从5.3%下调至4.5%，称贸易伙伴国消费减速且复苏缓慢。

泰国将在8月19日公布官方的第二季GDP数据。

泰国第一季经济环比萎缩2.2%，同比成长5.3%。(完) (编译 隋芬; 审校 石冠兰)
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