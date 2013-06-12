版本:
中国
亚洲 | 2013年 6月 12日 星期三 11:02 BJT

泰国央行：经济成长的风险升高，资本流动出现波动--5月29日会议记录

路透曼谷6月12日 - 泰国央行5月29日会议纪录显示，央行货币政策委员会当时认为经济成长面临的风险升高，而且资本流动出现波动。该央行在是次会议上决定将指标利率 下调25个基点至2.50%。

“委员会认为在稳健的经济基本面基础上，泰国经济将继续增长，不过下行风险升高，因今年第一季经济增长逊于预期，”周三公布的会议记录指出。

“部分委员指出，鉴于持续存在关于金融稳定和资本流动波动性的担忧，除了利率之外，有必要考虑资本流动管理和宏观审慎举措等补充性政策措施，”会议记录称。

委员会委员一致决定降息。(完)

(编译 杜明霞；审校 石冠兰)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐