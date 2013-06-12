泰国央行：经济成长的风险升高，资本流动出现波动--5月29日会议记录

全球金市：金价料创一年来最佳季度表现，受政治面不确定性支撑
路透3月31日 - 金价周五持稳，全球政治不确定性、特别是欧洲即将迎来多场选举，看来正支撑着黄金价格，带动金价创下一年来最佳季度表现。
路透曼谷6月12日 - 泰国央行5月29日会议纪录显示，央行货币政策委员会当时认为经济成长面临的风险升高，而且资本流动出现波动。该央行在是次会议上决定将指标利率 下调25个基点至2.50%。
“委员会认为在稳健的经济基本面基础上，泰国经济将继续增长，不过下行风险升高，因今年第一季经济增长逊于预期，”周三公布的会议记录指出。
“部分委员指出，鉴于持续存在关于金融稳定和资本流动波动性的担忧，除了利率之外，有必要考虑资本流动管理和宏观审慎举措等补充性政策措施，”会议记录称。
委员会委员一致决定降息。(完)
(编译 杜明霞；审校 石冠兰)
路透3月31日 - 金价周五持稳，全球政治不确定性、特别是欧洲即将迎来多场选举，看来正支撑着黄金价格，带动金价创下一年来最佳季度表现。
路透上海3月31日 - 中国农业发展银行周五公告，将于下周三(4月5日)招标增发至多70 亿元人民币固息扶贫专项金融债，期限五年;该行上日曾公告，当日同时招标增发的还有两 期固息债，规模不超过100亿元人民币，期限包括一年及10年。 上述三期债中，五年期品种为该行2016年第13期 扶贫专项金融债的增 发债，票面利率为2.98%；一年及10年分别为今年第一期 和第五期<CN17040 5=CFXS>第10次增发债，票面利率3.20%和3.85%。 具体发行条款如下： 2017年第1/5期、2016年第13期增发债 ------------------------------------------------------ 招标规模上限 1/10年：各50亿；5年：70亿 期限/计息方式 1//5/10年固息 招标时间 4月5日下午14:
路透北京3月31日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线本周继续小幅下移。交易员称，因市场极为关注MPA（宏观审慎评估）考核，市场担忧的资金面极为紧张的状况并没有出现，本周掉期点反而略有下移，资金买盘也明显减少。