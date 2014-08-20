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货币新闻 | 2014年 8月 20日 星期三 10:54 BJT

泰国央行：2014年GDP成长或低于先前预估--会议记录

会议记录称“下一年民间投资和出口可能对经济成长提供更大支撑。”

泰国央行6月预计2014年经济成长1.5%，低于此前预估的2.7%。

泰国军政府于5月22日上台，结束了维持数月的政治动荡，并刺激经济。泰国第二季经济避免了陷入技术性衰退。

泰国央行将于9月17日召开下次政策会议，大多数分析师预计年内余下时间该央行将维持政策不变。(完)

(编译 洪曦/杜明霞；审校 于春红/艾茂林)
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