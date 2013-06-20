泰国央行：资本外流或继续，将对泰铢汇率的过度波动采取行动--副总裁

路透曼谷6月20日 - 泰国央行周四表示，资本外流现象料将继续，央行将对泰铢汇率 的过度波动采取行动。

“存在资金继续从泰国资产外流的可能性，但这仍将取决于美国经济的走向，” 泰国央行副总裁Pongpen Ruengvirayudh对记者表示。

“央行将允许泰铢随同市场一起波动。但如果汇率变化过快，我们将在必要时采取行动。”

泰铢兑美元报在30.98/31.00附近，接近上周所及九个月低位。(完)