泰国央行：资本外流或继续，将对泰铢汇率的过度波动采取行动--副总裁

美国股市：收低，特朗普总统关于美元和利率的讲话打压尾盘人气
路透纽约4月12日 - 美国股市周三下跌，标普500指数自大选日以来首次收在一关键技术水准之下，受地缘政治担忧持续和特朗普总统关于美元和利率的讲话影响。
路透曼谷6月20日 - 泰国央行周四表示，资本外流现象料将继续，央行将对泰铢汇率 的过度波动采取行动。
“存在资金继续从泰国资产外流的可能性，但这仍将取决于美国经济的走向，” 泰国央行副总裁Pongpen Ruengvirayudh对记者表示。
“央行将允许泰铢随同市场一起波动。但如果汇率变化过快，我们将在必要时采取行动。”
泰铢兑美元报在30.98/31.00附近，接近上周所及九个月低位。(完)
(编译 兰秀娟; 审校 王兴亚)
路透纽约4月12日 - 美国股市周三下跌，标普500指数自大选日以来首次收在一关键技术水准之下，受地缘政治担忧持续和特朗普总统关于美元和利率的讲话影响。
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路透纽约4月12日 - 美元周三全线下跌，此前美国总统特朗普称，美元“过强”，他支持美国联邦储备理事会(FED/美联储)将利率维持在低位。