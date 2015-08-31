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亚洲 | 2015年 8月 31日 星期一 12:16 BJT

泰国经济：央行总裁预计下半年经济增幅与上半年相仿

路透曼谷8月31日 - 泰国央行总裁张旭州周一表示，下半年泰国经济增幅料与上半年相仿，新的政府刺激举措应会提振信心，并在短期内帮助经济。

张旭州对记者表示，旅游业料继续表现良好，而且政府支出将改善。

泰国是东南亚第二大经济体，今年上半年经济较上年同期增长2.9%，但尚未重拾动能，因出口和国内需求疲弱。

泰国政府正在计划采取包括帮助低收入者在内的经济措施 。(完)

(编译 杜明霞；审校 许娜)

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