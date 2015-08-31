泰国经济：央行总裁预计下半年经济增幅与上半年相仿

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透曼谷8月31日 - 泰国央行总裁张旭州周一表示，下半年泰国经济增幅料与上半年相仿，新的政府刺激举措应会提振信心，并在短期内帮助经济。
张旭州对记者表示，旅游业料继续表现良好，而且政府支出将改善。
泰国是东南亚第二大经济体，今年上半年经济较上年同期增长2.9%，但尚未重拾动能，因出口和国内需求疲弱。
泰国政府正在计划采取包括帮助低收入者在内的经济措施 。(完)
(编译 杜明霞；审校 许娜)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”