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亚洲 | 2013年 5月 29日 星期三 15:45 BJT

泰国央行：一如预期降息25基点至2.5%，称因经济面临下行风险

路透曼谷5月29日 - 泰国央行周三将指标利率下调25个基点至2.50%，一如市场预期。央行委员一致做出该降息决定。泰国央行表示：

* 降息是因为经济面临下行风险，第一季疲弱的GDP可能影响经济动能

* 全球经济复苏较预期缓慢

* 仍然存在家庭债务风险，将密切关注；通胀压力依然温和

* 有控制泰铢汇率的举措；降息25个基点足以支撑经济增长及应对风险。(完) (编译 隋芬; 审校)

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