版本:
中国
亚洲 | 2013年 5月 29日 星期三 16:07 BJT

新闻稿：泰国央行调降指标利率25个基点

由于通胀仍在目标范围之内，货币政策有对内需下行风险进行缓冲的余地。

由于持续关切金融稳定，央行货币政策委员会(MPC)一致投票决定将指标年利率由2.75%下调25个基点至2.50%，即刻生效。

MPC将密切关注泰国经济发展状况、金融稳定风险，以及资本流动状况，并准备在必要时采取适当行动。(完)

(编译 张明钧/张若琪/李春喜 审校 于春红)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐