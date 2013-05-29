背景资料：泰国央行自2007年以来指标利率调整一览表

美国热股：黑石以26.5亿美元挂牌出售旗下澳洲购物中心资产--消息
路透4月5日 - 据一位知情人士，美国私人直接投资公司黑石集团已经将旗下澳洲购物中心资产以35亿澳元(26.5亿美元)挂牌出售。这或将是澳洲最大的房地产交易之一。
路透曼谷5月29日 - 泰国央行周三会议上决定调降指标利率25个基点，至2.50%。以下为泰国央行一天期回购利率自2007年以来历次调整的情况。
调整日期 调整后水平(%) 2013年 5月29日 2.50 4月3日 2.75 2月20日 2.75 1月9日 2.75
2012年 11月28日 2.75 10月17日 2.75 9月5日 3.00 7月25日 3.00 6月23日 3.00 5月2日 3.00 3月21日 3.00 1月25日 3.00
2011年 11月30日 3.25 10月19日 3.50 8月24日 3.50 7月13日 3.25 6月1日 3.00 4月20日 2.75 3月9日 2.50 1月12日 2.25
2010年 12月1日 2.00 8月25日 1.75 7月14日 1.50
2009年 4月8日 1.25 2月25日 1.50 1月14日 2.00
2008年 12月3日 2.75 8月27日 3.75 7月16日 3.50 2007年 7月18日 3.25 5月23日 3.50 4月11日 4.00 2月28日 4.50 1月17日 4.75 (完) (编译 隋芬; 审校 高琦)
路透4月5日 - 据一位知情人士，美国私人直接投资公司黑石集团已经将旗下澳洲购物中心资产以35亿澳元(26.5亿美元)挂牌出售。这或将是澳洲最大的房地产交易之一。
路透迪拜4月5日 - 亚洲380-cst燃料油现货价差周三连续第六个交易 日上涨，受实货市场的持续买兴和人气改善提振。 不过主要库存地膨胀的库存领贸易商怀疑，短期内上行的空间还有多 大。 S&P Global Platts的数据显示，在阿联酋，4月3日止当周的富查伊 拉石油工业区(FOIZ)的燃料油库存较前一周下降7%，或87.6万桶，至1,14 5万桶。 这是四周以来该地区燃料油库存的首次下降，脱离了前一周的三个月 高位。 据称4月巴基斯坦的公用事业需求减少，是FOIZ地区库存上升的原因 之一。 普氏窗口成交10笔燃料油船货，总计20万吨。 自4月初以来已经总计成交86万吨380-cst燃料油。 贸易商表示，新加坡、阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区以及富查伊 拉地区的燃料油供给充足，或会抑制这波最新的多头交易策略。 380-cst燃料油现货升水报每吨较新加坡报价升水0.58美元，较前一 日上涨0.24美元，为3月1日以来最高。
路透新加坡4月5日 - 两位知情人士周三称，在2017年第二批出口配额发放中，中国将本国四大石油巨头的出口配额下调73%。