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亚洲 | 2013年 5月 29日 星期三 16:02 BJT

背景资料：泰国央行自2007年以来指标利率调整一览表

路透曼谷5月29日 - 泰国央行周三会议上决定调降指标利率25个基点，至2.50%。以下为泰国央行一天期回购利率自2007年以来历次调整的情况。

调整日期 调整后水平(%) 2013年 5月29日 2.50 4月3日 2.75 2月20日 2.75 1月9日 2.75

2012年 11月28日 2.75 10月17日 2.75 9月5日 3.00 7月25日 3.00 6月23日 3.00 5月2日 3.00 3月21日 3.00 1月25日 3.00

2011年 11月30日 3.25 10月19日 3.50 8月24日 3.50 7月13日 3.25 6月1日 3.00 4月20日 2.75 3月9日 2.50 1月12日 2.25

2010年 12月1日 2.00 8月25日 1.75 7月14日 1.50

2009年 4月8日 1.25 2月25日 1.50 1月14日 2.00

2008年 12月3日 2.75 8月27日 3.75 7月16日 3.50 2007年 7月18日 3.25 5月23日 3.50 4月11日 4.00 2月28日 4.50 1月17日 4.75 (完) (编译 隋芬; 审校 高琦)

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