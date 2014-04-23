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货币新闻 | 2014年 4月 23日 星期三 17:20 BJT

《焦点》泰国央行预警第一季GDP或环比萎缩，但维持利率不变

**增长前景可能被下调**

泰国央行助理总裁Paiboon Kittisrikangwan对路透表示，2014年经济增速可能低于央行预估的2.7%。

“总体而言，今年经济仍将成长，但增速低于之前预估...虽然出口已经逐步复苏，但仍不能抵消内需的减少。”

“我们说不准经济将在哪个季度复苏，这取决于政治因素，而该因素仍非常不确定。”

泰国央行上个月将今年经济增速预估下调至2.7%，低于1月时预估的约3%，以及10月预估的4.8%。

一些分析师更为悲观， Kasikorn Research Center预计今年泰国经济仅将成长1.8%。2013年泰国经济增长2.9%。(完)

(编译 田建华/朱晓军/杜明霞；审校 王洋/艾茂林)
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