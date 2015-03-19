泰国央行：将保持宽松货币政策，但利率料不会处于下行趋势--总裁

德国经济：通胀率可能在1月达到2%，因能源价格上涨--央行月报
上周欧洲央行的一项调查也显示，基础通胀率未来几年将保持在较低水平，暗示欧洲央行距离削减前所未有刺激措施还很遥远。(完) (编译/审校 张明钧/于春红/王洋)
路透曼谷3月19日 - 泰国央行总裁周四表示，泰国将保持宽松货币政策，以帮助支持经济复苏，但这并不一定意味着进一步降息。
“货币政策仍有必要保持宽松以支持经济。但货币政策委员会并未明确表示过，未来利率将处于下行趋势，”泰国央行总裁张旭州对记者说。
泰国央行货币政策委员会上周以4-3的投票结果，意外决定降息25个基点至1.75%。 (完)
(编译 杜明霞；审校 王兴亚)
上周欧洲央行的一项调查也显示，基础通胀率未来几年将保持在较低水平，暗示欧洲央行距离削减前所未有刺激措施还很遥远。(完) (编译/审校 张明钧/于春红/王洋)
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当前值 前次值 失业率(%) 4.7 (12月) 4.6 (11月) 非农业就业岗位(万) 增加15.6 (12月) 增加20.4 (11月修正值) 平均时薪(%) +0.4 (12月) -0.1 (11月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (12月) +0.2 (11月) 实质所得(%) +0.1 (12月)