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货币新闻 | 2015年 3月 19日 星期四 13:13 BJT

泰国央行：将保持宽松货币政策，但利率料不会处于下行趋势--总裁

路透曼谷3月19日 - 泰国央行总裁周四表示，泰国将保持宽松货币政策，以帮助支持经济复苏，但这并不一定意味着进一步降息。

“货币政策仍有必要保持宽松以支持经济。但货币政策委员会并未明确表示过，未来利率将处于下行趋势，”泰国央行总裁张旭州对记者说。

泰国央行货币政策委员会上周以4-3的投票结果，意外决定降息25个基点至1.75%。 (完)

(编译 杜明霞；审校 王兴亚)

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