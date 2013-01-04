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货币新闻 | 2013年 1月 4日 星期五 16:21 BJT

路透调查: 泰国央行下周三会议将维持利率稳定,观望全球风险因素

分析师的预估中值是,政策利率到2013年底仍将处在2.75%.但一些分析师认为,若外部前景严重恶化,利率政策可能会进一步放松.也有人认为,虽然通胀目前不成问题,但仍可能再次回升,因此有加息的可能.

"需求压力降低了央行进一步降息的可能性,"Forecast Pte的分析师Radhika Rao表示,"而不确定的全球形势与乐观的通胀前景,也降低了仓促转向偏紧立场的可能性."(完)

(编译 隋芬; 审校 侯向明)

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