路透调查: 泰国央行下周三会议将维持利率稳定,观望全球风险因素

《技术解析》布兰特原油或再次试探55.06美元阻力位
路透新加坡4月6日 - 布兰特原油期货可能再次试探每桶55.06美元的阻力位，因始于3月22日低点49.71美元的上行趋势尚未完成。
分析师的预估中值是,政策利率到2013年底仍将处在2.75%.但一些分析师认为,若外部前景严重恶化,利率政策可能会进一步放松.也有人认为,虽然通胀目前不成问题,但仍可能再次回升,因此有加息的可能.
"需求压力降低了央行进一步降息的可能性,"Forecast Pte的分析师Radhika Rao表示,"而不确定的全球形势与乐观的通胀前景,也降低了仓促转向偏紧立场的可能性."(完)
(编译 隋芬; 审校 侯向明)
路透新加坡4月6日 - 布兰特原油期货可能再次试探每桶55.06美元的阻力位，因始于3月22日低点49.71美元的上行趋势尚未完成。
路透新加坡4月6日 - 油价周四下跌，美国原油库存创纪录高位凸显出，尽管石油输出国组织(OPEC)努力带动减产以推高油价，但居高不下的产量以及满溢的库存依然导致油市过剩。
据今早在联交所的声明称，该行周三在伦敦买入347万股普通股，按成交量加权平均价每股6.5529英镑，涉资约2,274万英镑。