路透调查：泰国央行周三料将维持指标利率在2.50%不变

美国热股：必和必拓拒绝维权投资者的改革建议，盘初跌近3%
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
路透曼谷7月8日 - 路透调查显示，泰国央行继5月29日降息后，7月10日(周三)0730 GMT公布利率决定时，料将维持指标利率在2.50%不变，因金融稳定风险仍令人担忧。
泰国央行5月29日调降指标利率--一日回购利率 25个基点至2.50%，因之前的第一季国内生产总值(GDP)表现疲弱，且政府呼吁压制蹿升的泰铢汇率 来保护出口和遏制资本流入。但随着泰铢悉数回吐今年稍早涨幅，央行进一步放松政策的压力已在一定程度上缓解。(完)
(编译 兰秀娟; 审校 隋芬)
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
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路透东京4月12日 - 一位知情人士称，博通(Broadcom)向东芝旗下芯片部门提出约2.5万亿日圆(230亿美元)的收购报价，为约10家参与第一轮竞购企业中的最高报价。