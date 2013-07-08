路透调查：泰国央行周三料将维持指标利率在2.50%不变

路透曼谷7月8日 - 路透调查显示，泰国央行继5月29日降息后，7月10日(周三)0730 GMT公布利率决定时，料将维持指标利率在2.50%不变，因金融稳定风险仍令人担忧。

泰国央行5月29日调降指标利率--一日回购利率 25个基点至2.50%，因之前的第一季国内生产总值(GDP)表现疲弱，且政府呼吁压制蹿升的泰铢汇率 来保护出口和遏制资本流入。但随着泰铢悉数回吐今年稍早涨幅，央行进一步放松政策的压力已在一定程度上缓解。(完)