版本:
中国
货币新闻 | 2013年 8月 20日 星期二 13:51 BJT

路透调查：泰国央行周三料维持利率于2.50%不变

路透曼谷8月20日 - 路透对分析师的调查显示，泰国央行货币政策委员会周三将连续第二次维持政策利率于2.50%不变，尽管第二季经济有所萎缩。

分析师称，由于通胀温和，委员会目前可以维持利率不变，保留空间，以便如果经济表现持续令人失望，能够宽松政策。

泰国央行上次降息是在5月，因为第一季GDP数据较差，而且遭到政府施压，以抑制当时表现强劲的泰铢，帮助出口。此后泰铢走软，周二泰铢处于逾一年来最低水准。(完)

(编译 于春红; 审校 蔡美珍)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐