更新版 1-泰国央行：维持利率不变，将今年经济增速预估调降至1.5%

《汇市简讯》欧洲盘初：适逢复活节假期，但避险人气挥之不去
* 日股日经指数跌0.01%，沪综指跌1.08%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.08%，美国原油期货下挫0.81%，美国10年期公债收益率报2.20%
泰国军方5月22日发动政变，以恢复秩序和重塑信心。军政府宣布了举措，希望重振经济。
自从反政府抗议者去年年底开始示威活动以来，泰国央行已经多次下调2014年经济成长预估。上次于3月预计经济增长2.7%。
此前路透访查的18位分析师中，有16位预计泰国央行将维持指标利率在2.0%不变，两位预计降息25个基点。
曼谷Phatra Securities分析师Thanomsri Fongarunrung表示，利率已经处于低位，“降息的帮助不大”。
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(完)
(编译 石冠兰/杜明霞；审校 田建华/高琦)
* 日股日经指数跌0.01%，沪综指跌1.08%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.08%，美国原油期货下挫0.81%，美国10年期公债收益率报2.20%
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一走坚至3.64下方，之前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)宣布全民公投通过修宪草案，但反对者表示，将对这一结果提出质疑。
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