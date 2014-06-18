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亚洲 | 2014年 6月 18日 星期三 16:14 BJT

更新版 1-泰国央行：维持利率不变，将今年经济增速预估调降至1.5%

泰国军方5月22日发动政变，以恢复秩序和重塑信心。军政府宣布了举措，希望重振经济。

自从反政府抗议者去年年底开始示威活动以来，泰国央行已经多次下调2014年经济成长预估。上次于3月预计经济增长2.7%。

此前路透访查的18位分析师中，有16位预计泰国央行将维持指标利率在2.0%不变，两位预计降息25个基点。

曼谷Phatra Securities分析师Thanomsri Fongarunrung表示，利率已经处于低位，“降息的帮助不大”。

浏览泰国GDP、利率和通胀图表，请点选 link.reuters.com/vab36s

浏览泰国股市表现图表，请点选 link.reuters.com/tyg69v

(完)

(编译 石冠兰/杜明霞；审校 田建华/高琦)
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