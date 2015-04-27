路透调查：绝大多数分析师预测，泰国央行周三维持利率不变

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透曼谷4月27日 - 周一公布的路透调查显示，泰国央行预计在周三 的政策会议上维持利率不变，即便该行面临进一步宽松政策以削弱泰铢和 刺激经济的呼声。上月该行意外降息。 在20位受访分析师中，19位预计泰国央行4月29日的会议上将维持一 天期回购利率 在1.75%不变，他们认为进一步宽松政策无助 于消费。泰国的高家庭负债抑制了消费。 仅有一位分析师预测央行将降息25个基点，理由是该国经济复苏慢于 预期。 在上月的政策会议上，泰国央行以4-3较为接近的票数通过降息25个 基点的决定，暗示央行官员既希望刺激增长又不希望扩大家庭负债的矛盾 心理。 去年泰国经济增长0.7%，为2011年遭受洪灾以来最低。央行预测今年 经济增长3.8%，但上周承认第一季经济萎缩。 今年泰铢兑美元已经上涨0.84%，升值幅度在东南亚货币中位列第二 。 受访机构 4/29会议 上半年底 2015 年底 Tisco Securities 1.50 1.50 1.50 Forecast PTE 1.75 1.75 1.75 瑞士信贷 1.75 1.75 1.75 星展银行 1.75 1.75 1.75 汇丰 1.75 1.75 1.75 摩根大通 1.75 1.75 1.75 Kasikorn Research 1.75 1.75 1.75 Kiatnakin Bank 1.75 1.75 1.75 KGI Securities 1.75 1.50 1.50 Maybank Kim Eng 1.75 1.75 2.00 Moody's Analytics 1.75 1.75 1.75 野村证券 1.75 1.75 1.75 Phatra Securities 1.75 1.75 1.75 Siam Commercial Bank 1.75 1.75 1.75 渣打银行 1.75 1.75 2.00 Thanachart Securities 1.75 1.75 1.75 TMB Bank 1.75 1.75 1.75 ING 1.75 -- -- Capital Economics 1.75 -- -- 澳新银行 1.75 -- -- ------------------------------------------------------------ --- 中值 1.75 1.75 1.75 ------------------------------------------------------------ --- (编译 李春喜; 审校 高琦)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。