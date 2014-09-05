泰国推出免签证费政策吸引中国游客

路透曼谷9月5日（记者 Orathai Sriring/Pairat Temphairojana） - 为了令仍处于军事戒严的国家更具吸引力，泰国军政府对中国游客推出了免签证费政策。

中国是泰国最大的游客来源国，该国7月接待的游客中中国游客占18%。但实践证明，中国游客属于最紧张的游客群体，自泰国军方5月政变以来，前往泰国旅游的中国游客数量降幅超过其他国家游客。

泰国旅游收入占其经济总量的10%左右，该国5月政变后实施的戒严措施令旅游业受到重创。重新赢得中国游客的青睐是泰国当局的当务之急。

泰国旅游局称，该国新出台的旅游促销措施包括对中国游客免签证费、将来自48个国家和1个地区的游客的逗留期延长30天等。

随着泰国局势恢复正常，加上又能节省1,000泰铢（30美元）的签证费，前来申请签证的中国公民人数上升。此外，旅游公司称，上月游客人数回升。

虽然中国游客人数似乎再次上升，但今年全年泰国接待的中国游客人数预计将不及2013年。去年泰国接待中国游客人数为460万人，创下纪录。

泰国旅游局局长Thawatchai Arunyik称，该局将今年接待中国大陆游客人数的预测值从大约400万人，上调至430万人。

泰国军政府发言人周三称，该国军政府表示正在考虑解除戒严令，特别是解除吸引大量游客的地区的戒严令。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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