泰国预计春节期间将迎来100万外国游客

路透曼谷2月1日 （记者 Amy Sawitta Lefevre） - 泰国旅游局周一称，农历新年（春节）泰国预计将迎来100万游客，同比增加19%。

泰国旅游局预计，其中近半游客将来自中国大陆、香港、台湾、新加坡和马来西亚。

泰国旅游局称，2月6日-14日农历新年将给泰国带来约290亿泰铢（8.14亿美元）的旅游收入，同比增加32%。

泰国是中国游客的首选目的地，去年8月的曼谷爆炸案并未令中国游客望而却步。曼谷爆炸案造成20人死亡，其中逾半数是外国游客。

2015年中国赴泰国游客人数超过800万，创下纪录。泰国预计今年将有更多中国游客入境。

泰国旅游局发言人称，旅游局正在准备中文宣传册。

曼谷唐人街已挂上红灯笼，商户正为即将到来的客流高峰作准备。庆祝活动中还包括来自中国各地的歌舞团体表演。曼谷的中餐馆也在准备传统时令菜肴菜单，譬如中式点心和鱼生等。

曼谷文华东方酒店里的中餐厅经理Wattana Krisanakan说：“中国春节期间，会有更多中国人住在这家酒店，所以我们作了相应准备。”

泰国预计2016年将迎来3,200万外国游客。（完）