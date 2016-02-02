泰国预计春节期间将迎来100万外国游客

中港个股：建行债转股资金主要来自社会，银行仅作金融服务主体--高层
路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。
路透曼谷2月2日 - 泰国旅游局周一称，农历新年(春节)泰国预计将迎来100万游客，同比增加19%。
泰国旅游局预计，其中近半游客将来自中国大陆、香港、台湾、新加坡和马来西亚。
泰国旅游局称，2月6日-14日农历新年将给泰国带来约290亿泰铢(8.14亿美元)的旅游收入，同比增加32%。
泰国是中国游客的首选目的地，去年8月的曼谷爆炸案并未令中国游客望而却步。曼谷爆炸案造成20人死亡，其中逾半数是外国游客。
2015年中国赴泰国游客人数超过800万，创下纪录。泰国预计今年将有更多中国游客入境。
泰国旅游局发言人称，旅游局正在准备中文宣传册。
曼谷唐人街已挂上红灯笼，商户正为即将到来的客流高峰作准备。庆祝活动中还包括来自中国各地的歌舞团体表演。曼谷的中餐馆也在准备传统时令菜肴菜单，譬如中式点心和鱼生等。
曼谷文华东方酒店里的中餐厅经理Wattana Krisanakan说：“中国春节期间，会有更多中国人住在这家酒店，所以我们作了相应准备。”
泰国预计2016年将迎来3,200万外国游客。(完)
编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍
路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。
路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点报导，香港上市的世茂房地产控股已与三家银行签署了30亿元人民币(4.36亿美元)三年期贷款。
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