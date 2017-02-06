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亚洲 | 2017年 2月 6日 星期一 18:32 BJT

泰国经济：即便美国实施保护主义政策，今年出口仍会增长--官员

路透曼谷2月6日 - 泰国商务部一名官员周一表示，即便美国实施贸易保护主义政策，泰国今年出口仍能达成2.5-3.5%的增长目标。

泰国贸易政策和策略部门负责人Pimchanok Vonkhorporn告诉记者，如果特朗普实施政策抑制一些大出口国对美国的出口，部分泰国出口产品或许可以从中获益。

“如果美国针对中国和墨西哥实施保护主义政策，泰国有机会替代这些国家，”她说，比如消费商品、汽车零件和服装等。

美国是泰国的最大出口市场，Pimchanok说泰国的去年的贸易顺差不大，约为120亿美元，因此泰国应该不会遭受贸易壁垒。(完)
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