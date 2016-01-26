泰国总理称明年将举行大选 无论宪法草案在公投中通过与否

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透曼谷1月26日（记者 Pracha Hariraksapitak） - 泰国总理巴育周二称，泰国明年将举行大选，即使宪法草案没有在今年将举行的公投中获得通过。
泰国政府此前曾表示新宪法是进行大选的前提条件，但是巴育表示即使是根据旧宪法进行大选，明年年中之前也要进行选举。
“无论宪法草案在公投中通过与否，政府都将根据我们的路线图在2017年举行选举，”巴育告诉记者们。
军方任命的宪法起草委员会已经拟定了泰国第20部宪法草案，该草案预计于周五面世。
当局这次将通过公投方式决定这部草案的命运，公投可能在7月举行，具体日期还未最终确定。
巴育没有说明即使宪法草案遭拒他仍要举行选举的原因，但是他的这一声明很可能缓解泰国民主进程可能再次脱轨的忧虑。（完）
编译：王凤昌 发稿：王琛
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