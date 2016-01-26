泰国总理称明年将举行大选 无论宪法草案在公投中通过与否

标题新闻：国际基金经理人索罗斯称对美国候任总统特朗普政策的不确定性将使全球市场举步维艰
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(本文由路透中文网编译提供)
路透曼谷1月26日（记者 Pracha Hariraksapitak） - 泰国总理巴育周二称，泰国明年将举行大选，即使宪法草案没有在今年将举行的公投中获得通过。
泰国政府此前曾表示新宪法是进行大选的前提条件，但是巴育表示即使是根据旧宪法进行大选，明年年中之前也要进行选举。
“无论宪法草案在公投中通过与否，政府都将根据我们的路线图在2017年举行选举，”巴育告诉记者们。
军方任命的宪法起草委员会已经拟定了泰国第20部宪法草案，该草案预计于周五面世。
当局这次将通过公投方式决定这部草案的命运，公投可能在7月举行，具体日期还未最终确定。
巴育没有说明即使宪法草案遭拒他仍要举行选举的原因，但是他的这一声明很可能缓解泰国民主进程可能再次脱轨的忧虑。（完）(完)
编译：王凤昌 发稿：王琛
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