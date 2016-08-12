版本:
中国
时事要闻 | 2016年 8月 12日 星期五 10:37 BJT

泰国渡假胜地华欣周五再传两次爆炸声--目击者

路透泰国华欣8月12日 - 路透目击者称，泰国度假胜地华欣周五稍早传出两次很大的爆炸声，而仅在数小时之前，周四晚间这里已发生两次爆炸造成一死21伤。(完)

(编译 李婷仪 审校 徐文焰)

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐