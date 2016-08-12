泰国渡假胜地华欣周五再传两次爆炸声--目击者

美国在韩导弹防御系统选址的合同可能推迟签署--韩联社

路透首尔1月16日 - 韩国联合通讯社报道，韩国国防部周一表示，有关美国导弹防御系统选址的合同可能推迟签署。 韩国和美国称，部署终端高空防御飞弹(萨德，THAAD)系统是为了防御朝鲜日益增强的核能力和弹道导弹能力。 但中国强烈反对在韩国部署萨德系统。(完) (编译 王颖；审校 徐文焰)