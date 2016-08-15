爆炸案恐令泰国今年损失最多20万人次游客和2.93亿美元

路透曼谷8月15日 - 泰国旅游局局长Yuthasak Supasorn周一表示，受上周在一系列旅游景点发生的爆炸案影响，泰国今年可能最多损失20万人次的游客以及2.93亿美元的旅游收入。

他指出，袭击案料给旅游收入和游客人数造成长期负面冲击。游客主要来自亚洲其它国家。

“截至年底，可能会有10万到20万人次的旅游取消，”他在声明中说道，“这将造成约50.8亿泰铢(1.46亿美元)到101.6亿泰铢(2.93亿美元)的收入损失。”(完)