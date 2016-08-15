爆炸案恐令泰国今年损失最多20万人次游客和2.93亿美元

英国硬退欧担忧打压英镑 投资者期待特朗普政策明朗化
路透悉尼1月16日 - 英镑周一亚洲时段下滑至三个月新低，投资者对英国硬退欧的担忧再次升温，而候任总统特朗普就职之前美国政策不确定性犹存。
路透曼谷8月15日 - 泰国旅游局局长Yuthasak Supasorn周一表示，受上周在一系列旅游景点发生的爆炸案影响，泰国今年可能最多损失20万人次的游客以及2.93亿美元的旅游收入。
他指出，袭击案料给旅游收入和游客人数造成长期负面冲击。游客主要来自亚洲其它国家。
“截至年底，可能会有10万到20万人次的旅游取消，”他在声明中说道，“这将造成约50.8亿泰铢(1.46亿美元)到101.6亿泰铢(2.93亿美元)的收入损失。”(完)
(编译 高琦 审校 张涛)
路透悉尼1月16日 - 英镑周一亚洲时段下滑至三个月新低，投资者对英国硬退欧的担忧再次升温，而候任总统特朗普就职之前美国政策不确定性犹存。
路透香港1月16日 - 欧洲稳定机制(ESM)总裁雷格林周一称，英国决定退出欧盟对于英国自身的影响要大于对欧洲其它国家，目前全球政治和经济不确定性正在升温。
路透伦敦1月13日 - 国际清算银行(BIS)周五发布报告称，关于去年10月份英镑闪崩可能是交易员蓄意为之这一点，几乎没有数据加以证明。该行报告另外指出了一些结构性因素。