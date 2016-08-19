泰国警方确认泰国男子Ahama Lengha为一周前爆炸案的嫌疑人

杨洁篪称任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透曼谷8月19日 - 泰国警方周五确认一名泰国男子为一周前袭击案的嫌疑人。泰国南部上周发生的一系列爆炸案导致四人死亡，几十人受伤。
泰国皇家警察副发言人Kissana Phatanacharoen确认这名嫌疑人是来自泰国与马来西亚边界附近的陶公府的Ahama Lengha。
Kissana称，Ahama尚未被拘捕，目前仍不清楚他是否还在泰国。
迄今还没有组织声称对上述爆炸案负责。在爆炸发生的数日前，泰国民众投票接受军方支持的宪法。
在袭击发生后的数个小时内，泰国警方和政府便排除了袭击与外国武装分子有瓜葛的可能性，坚称犯罪者为本国人。
Kissana称，警方正在与马来西亚合作追捕其他嫌疑人。(完)
(编译 汪红英；审校 高琦)
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
特别检察官办公室的发言人Lee Kyu-chul在例行新闻简报会上表示，尚未做出是否申请逮捕令的决定。他说，这一决定最晚周日做出。(完)
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。