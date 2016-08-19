泰国警方确认泰国男子Ahama Lengha为一周前爆炸案的嫌疑人

路透曼谷8月19日 - 泰国警方周五确认一名泰国男子为一周前袭击案的嫌疑人。泰国南部上周发生的一系列爆炸案导致四人死亡，几十人受伤。

泰国皇家警察副发言人Kissana Phatanacharoen确认这名嫌疑人是来自泰国与马来西亚边界附近的陶公府的Ahama Lengha。

Kissana称，Ahama尚未被拘捕，目前仍不清楚他是否还在泰国。

迄今还没有组织声称对上述爆炸案负责。在爆炸发生的数日前，泰国民众投票接受军方支持的宪法。

在袭击发生后的数个小时内，泰国警方和政府便排除了袭击与外国武装分子有瓜葛的可能性，坚称犯罪者为本国人。

Kissana称，警方正在与马来西亚合作追捕其他嫌疑人。(完)