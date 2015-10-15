泰国素食节：不吃肉和禁欲“能上天堂”

路透10月15日 （记者 Patpicha Tanakasempipat） - 泰国每年一度的素食节本周开幕，在此期间肉菜纷纷被素菜取代。

素食节在泰国被称为“Teskan Gin Jay”，共持续10天。泰国素食节源于150年前的普吉岛。

泰国的华人很多，他们通常是在泰国长大的第三或者第四代华人。当地的华人在此期间都会遵守十天的斋戒。

素食节期间吃肉、喝酒和性爱被认为是恶行，会造成身心的污染，虔诚的信徒会完全禁绝。

“在素食节期间吃素可以净化你的心灵，洗清你的罪恶，”59岁的食品摊贩Lamyu Manolai说道。“这就像去寺庙一样。”

在曼谷的唐人街，写着“净化”和“功德”的黄色旗帜飘扬在耀华力路。耀华力路是唐人街的一条主要道路，那里有很多严格素食主义和素食主义小吃摊。

这里的食品通常使用肉类替代品做成，譬如用大豆蛋白制作各种像肉一样的食品。

47岁的Jutharatn Charoensawang是第三代泰国华人，她家在唐人街出售食品已有100多年了，她认为不吃肉是通往天堂的门票。

“如果你在节日期间吃10天素食，你就能上天堂，”她说道。“我完全相信这一点。”（完）