泰国素食节：不吃肉和禁欲“能上天堂”

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透10月15日 - 泰国每年一度的素食节本周开幕，在此期间肉菜纷纷被素菜取代。
素食节在泰国被称为“Teskan Gin Jay”，共持续10天。泰国素食节源于150年前的普吉岛。
泰国的华人很多，他们通常是在泰国长大的第三或者第四代华人。当地的华人在此期间都会遵守十天的斋戒。
素食节期间吃肉、喝酒和性爱被认为是恶行，会造成身心的污染，虔诚的信徒会完全禁绝。
“在素食节期间吃素可以净化你的心灵，洗清你的罪恶，”59岁的食品摊贩Lamyu Manolai说道。“这就像去寺庙一样。”
在曼谷的唐人街，写着“净化”和“功德”的黄色旗帜飘扬在耀华力路。耀华力路是唐人街的一条主要道路，那里有很多严格素食主义和素食主义小吃摊。
这里的食品通常使用肉类替代品做成，譬如用大豆蛋白制作各种像肉一样的食品。
47岁的Jutharatn Charoensawang是第三代泰国华人，她家在唐人街出售食品已有100多年了，她认为不吃肉是通往天堂的门票。
“如果你在节日期间吃10天素食，你就能上天堂，”她说道。“我完全相信这一点。”（完）
编译：刘珞焱 发稿：程芳
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”