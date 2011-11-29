泰国洪灾对亚洲影响或超日本强震--亚行

路透东京11月29日电---亚洲开发银行(ADB)一名高层官员周二表示,泰国水灾对亚洲生产网络的冲击时间及深远程度,可能超过日本3月强震海啸及核灾的影响.

亚洲开发银行区域经济整合办公室主任Iwan Azis表示,泰国洪灾的影响可能持续到进入明年後的好一段时间.

"我们仍在研究,但我担心泰国水灾对生产网的影响更大,"Azis向路透表示.

Azis表示,欧元区危机对亚洲经济体是一个"非常严重"的威胁,可能透过对贸易及金融市场的冲击而影响到亚洲.

"美国及欧洲这两个区域景气放缓,将会影响到需求及亚洲的出口,"Azis称.

他指出,亚洲经济体可以加强自身对这类冲击的抵抗力,包括提高区域间贸易、强化金融领域、增加区域内金融流动.将高储蓄资源转移至有建设性的长期投资,也能帮助亚洲国家更不易受到传统出口市场波动影响.(完)

--编译 蔡美珍;审校 艾茂林

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