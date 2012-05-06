曼谷热浪袭人 城市规划不善遭非议

特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》 在海外引发不安
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
路透曼谷5月4日电（记者 Amy Sawitta Lefevre）---泰国首都曼谷五个月前遭遇半个世纪来罕见的洪灾，眼下又面临热浪的袭击，气温已触及30年高点并接近历史记录，引发外界热议该市混乱的城市规划。
泰国气象局称，4月曼谷的日最高平均气温是40.1摄氏度，有关部门因此警告居民提防高温相关疾病。
批评人士称，人口1,200万、快速发展的曼谷城市规划不善，从移除树木以铺设电力线路，到通风不良的建筑设计和数量不多的公园等，都是导致高温天气加剧的原因。
泰国气象局所属Central Weather Forecast的主管Prawit Jampanya称，“这是原因之一”，他指得是绿地匮乏导致曼谷分外炎热。
“树木可以协助改善糟糕的空气质量，吸收城市的热量，”他说。
在遭遇热浪袭击的同时，泰国77个府中有50个还出现了旱灾，人为或自然火灾频发。
并非只是人类感到酷暑难耐。曼谷Dusit动物园的Waraporn Gunton称，“由於天热，我们不得不为动物采取降温措施。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
榜单中空气污染最严重的城市是伊朗的扎布尔（Zabol），夏季连月沙尘暴，PM2.5浓度达217。之后依次是印度的瓜里尔（Gwalior）和安拉阿巴德（Allahabad）、沙特的利雅得和阿尔朱拜勒，以及印度的巴特那（Patna）和赖布尔（Raipur）。
汤森路透基金会纽约5月9日 （记者 Sebastien Malo） - 据澳大利亚研究人员，由于海平面升高和侵蚀作用，太平洋已有五个小岛消失。该发现被认为首次从科学上证实气候变化对太平洋海岸线的影响。