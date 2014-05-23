泰国发生政变 军方接管政府

泰国军方领导人周四发动政变，宣布接管政府。军方宣布在全国范围内实施宵禁，并宣布暂时中止宪法。泰国军方强调，本次政变不影响对外关系，承诺保护所有在泰国的外国公民。军方并于周五宣布禁止包括政治人物及活动组织人士在内的155人离境，称旨在为了维护和平和解决争端。图为曼谷全副武装的军人。路透