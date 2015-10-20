泰国经济：1-8月外资投资申请大降83%，今年中国申请规模或居榜首

标题新闻：特朗普政府将开发最先进的导弹防御体系，以防伊朗和朝鲜等国发动导弹袭击－白宫网站
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路透曼谷10月19日 - 一家投资机构周一称，泰国颁布新投资政策后，今年前八个月外资对该国的投资意向较上年同期骤降83%。
1-8月，外资投资申请规模达503亿泰铢(14.2亿美元)，远低于上年同期的2,883亿泰铢。
但泰国投资促进委员会(BOI)秘书长Hirunya Suchinai表示，申请规模下降并不令人担忧，因为泰国正为更具附加值的产业提供激励，而这将提高竞争力。
今年前八个月，来自新加坡的项目申请规模达131亿泰铢，中国和日本则分别以107亿和99.1亿泰铢的规模排在其后。
Suchinai表示，中国对泰国的投资申请规模可能跃居榜首，20年来首次超过日本。
“中国今年有望成为投资申请规模最大的国家，因为他们申请投资太阳能电池和轮胎行业，而这些行业的投资规模都很大，”她向路透称。(完) (编译 许娜；审校 杜明霞)
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路透伦敦1月20日 - 伦敦金属交易所(LME)铜价周五上涨，因美元下滑，但涨幅受限，因主要金属消费国中国的投资和工业生产数据疲弱，增添了对需求的忧虑。
泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。