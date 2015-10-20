泰国经济：1-8月外资投资申请大降83%，今年中国申请规模或居榜首

路透曼谷10月19日 - 一家投资机构周一称，泰国颁布新投资政策后，今年前八个月外资对该国的投资意向较上年同期骤降83%。

1-8月，外资投资申请规模达503亿泰铢(14.2亿美元)，远低于上年同期的2,883亿泰铢。

但泰国投资促进委员会(BOI)秘书长Hirunya Suchinai表示，申请规模下降并不令人担忧，因为泰国正为更具附加值的产业提供激励，而这将提高竞争力。

今年前八个月，来自新加坡的项目申请规模达131亿泰铢，中国和日本则分别以107亿和99.1亿泰铢的规模排在其后。

Suchinai表示，中国对泰国的投资申请规模可能跃居榜首，20年来首次超过日本。