特写：泰国不禁止婴儿性别选择，中国夫妇趋之若鹜

(本文由路透中文网编译提供)

路透悉尼/曼谷7月16日 - 一名当年26岁的香港女士已经有了一个女儿，她和她的丈夫还想再要一个孩子。为确保第二胎是个男孩，他们在支付了9,000美元后飞到泰国。泰国是亚洲最后一个可预先选择性别且不违法的国家。

这位要求匿名的女士称，“中国传统上讲究儿女双全。女孩没什么不好的，但是在香港，按传统，所有家庭都喜欢男孩。”

每年都有不少来自中国内地、香港和澳大利亚的女性前往泰国曼谷做试管婴儿(IVF)，通过放弃不想要的性别的受精卵或胚胎，选择出生孩子的性别。另外两个允许该技术存在的国家是美国和南非，但显然前往这两个地方成本更高。

在曼谷提供IVF服务的10多家诊所表示，他们让父母有机会“平衡”家族的性别比例，而医学权威则希望禁止这一技术。

泰国负责监管医疗系统的独立机构--泰国医学委员会(Medical Council of Thailand)称，这种服务可能会鼓励非法的胚胎交易。

但他们阻止IVF性别选择的努力因多种因素而变得复杂。他们无权阻止诊所提供这种服务，因为泰国没有这方面的法律禁令。尽管他们游说多年，但这一问题依然没有成为泰国历届政府的主要议程之一。泰国最新发生的政治动荡和军事政变，令这一问题变得更加突出。

依照标准的IVF程序，首先要从女性卵巢内取出卵子，并在体外实现受精，之后再将胚胎植入子宫。在性别选择过程中，只有希望拥有的性别的胚胎才会被移植到子宫里。这个做法在很大程度是被禁止的，因为这会让父母基于性别做出生命权的选择。

美国医学协会(American Medical Association)在其网站上表示：“不鼓励没有医学理由的性别选择，但根据最新指导原则，美国对这两种情况都不禁止。”目前，泰国和南非也都没有管理性别选择技术的法律。

一名组织性别选择服务的香港中介称，去年这项服务的市场价值约为1.5亿美元。一些泰国的IVF服务商对路透表示，每年对该服务的需求大约增长20%。为满足市场需求，提供这项服务的泰国诊所数量在持续增加。

**悬而未决**

泰国国会去年12月已经解散，军政府现在执掌政权，对于性别选择的立法呼吁依然毫无结果。泰国卫生部将有关问题转给泰国皇家妇产科医学院(Royal Thai College of Obstetricians and Gynaecologists)，后者是泰国唯一收集IVF专门信息的机构。

该学院的负责人、临床教授Wiboolphan Thitadilok表示，学院正在研究推出有关IVF的一般性建议。她对路透表示：“10多年来，我们始终致力于将这个问题置于法律框架内，但政客对这个问题不太关注。”

根据泰国皇家妇产科医学院的说法，泰国目前共有44家IVF诊所，其中有7家是去年新开的，每个月都能收到两、三份开设新诊所的申请。

对于那些希望主动选择婴儿性别的中国夫妇而言，去泰国已经成为他们的不二选择。

现年28岁的那名香港女士已经有了一名18个月大的健康男孩，她正打算要第三个孩子。她可能不会再去曼谷了。

“我想，第三个应该是自然而然的，”她说道。（完）