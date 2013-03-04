泰国将禁止国内象牙交易--英拉

路透曼谷3月3日 - 泰国总理英拉(Yingluck Shinawatra)周日称，该国将停止国内象牙交易，并承诺完善相关立法，以避免该国可能面临的国际贸易制裁。泰国此前在这一问题上多次受到环保团体的批评。

英拉是在曼谷举行的《濒危野生动植物种国际贸易公约》(CITES)缔约国大会开幕式上做出这一表态的。此次CITES大会将于3月14日结束。

“此举将保护各种大象，包括泰国的野生及豢养的大象，以及非洲的大象，”英拉在声明中称。

此前环境保护团体，如世界自然基金会(WWF)、TRAFFIC均呼吁CITES对泰国、尼日利亚、刚果(金)采取制裁措施，因这些国家在全球非法象牙交易中所扮演的角色。

环保人士批评称，泰国国内象牙交易市场属合法，且执法与管理松懈，导致一些从非洲盗猎的象牙流入该国市场，间接刺激非洲的盗猎活动。泰国此前从未公开表态要致力解决这一问题。

环保团体表示，目前并不清楚泰国将使用何种途径来结束其国内象牙交易，也不清楚这一过程需要多长时间。

“总理英拉需要为这一禁令的实现提供一个时间表，并确保把这件事当成一项紧急任务来完成，因为对大象的猎杀还在继续，”出席CITES的WWF代表团团长Carlos Drews表示。(完)

编译：辛毅 发稿：王燕焜

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