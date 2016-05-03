日本将向湄公河下游国家提供70亿美元援助

路透曼谷5月2日 - 日本外相岸田文雄周一称，日本希望与湄公河下游国家合作，并将在三年中提供7,500亿日圆（70亿美元）援助资金，帮助这些国家改善基础设施并支持发展。

岸田文雄是在泰国首都曼谷作出上述承诺的。岸田文雄周日开始了对该地区进行访问。

“日本愿与湄公河地区的国家合作，以打造以细致方式、按区域或按主题支持湄公河国家努力的框架。”岸田文雄在讲话中称。

岸田文雄还将访问缅甸、老挝和越南。

岸田文雄周一同泰国总理巴育进行了会面。日本官员称，岸田文雄同巴育就泰国的政治进程、地区恐怖主义威胁及经济挑战等事宜进行了磋商。（完）