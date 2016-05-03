日本将向湄公河下游国家提供70亿美元援助

调查：分析师调降2016年澳洲经济增长预估 但资源产业料提供助力
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透曼谷5月2日 - 日本外相岸田文雄周一称，日本希望与湄公河下游国家合作，并将在三年中提供7,500亿日圆（70亿美元）援助资金，帮助这些国家改善基础设施并支持发展。
岸田文雄是在泰国首都曼谷作出上述承诺的。岸田文雄周日开始了对该地区进行访问。
“日本愿与湄公河地区的国家合作，以打造以细致方式、按区域或按主题支持湄公河国家努力的框架。”岸田文雄在讲话中称。
岸田文雄还将访问缅甸、老挝和越南。
岸田文雄周一同泰国总理巴育进行了会面。日本官员称，岸田文雄同巴育就泰国的政治进程、地区恐怖主义威胁及经济挑战等事宜进行了磋商。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 英国劳合社(Lloyd's of London)董事长John Nelson周二称，最晚将在4月中之前发布有关新设欧洲子公司的公告；该公司正为应对英国退出欧盟做准备。