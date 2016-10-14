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时事要闻 | 2016年 10月 14日 星期五 08:14 BJT

泰国国王逝世 为全球在位时间最长的君主--王宫声明

路透曼谷10月13日 - 泰国王宫发表声明称，国王普密蓬周四在医院逝世，享年88岁。他是世界上在位最久的君主。

王宫没有公布国王死因。

“国王陛下在诗里拉吉医院安详离世，”王宫称，并表示国王在0852GMT去世。

国王之子、63岁的王储Maha Vajiralongkorn为法定继承人，料成为泰国新任国王。(完)

(编译 王丽鑫；审校 汪红英)

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