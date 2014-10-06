泰国国王普密蓬再度住院--王室声明

法国选民怀疑两位候选人都无力解决失业和安全两大议题--民调
路透巴黎4月30日 - 周日公布的民调发现，在距离法国总统大选决胜轮投票只有一周之际，很多选民怀疑这两位候选人都不能解决长期性失业和安全问题。
路透曼谷10月4日 - 泰国王室周六发布声明指出，国王普密蓬·阿杜德周五稍晚又再度住院。上个月国王刚出院。
王室声明指出，这位现年86岁的国王因为发高烧及诊断显示遭到感染而住院，因此医生要求他留在Siriraj医院接受特别治疗。
声明指出，在服用药物之后，国王血压已经回稳，且也已经退烧，声明并提到他的情况逐渐好转。
声明并未提及国王将住院多久等细节。
普密蓬9月15日才刚出院，先前因为胃部不适而接受逾一个月的治疗。(完)
(编译 张明钧; 审校 李春喜)
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