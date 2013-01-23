泰国一杂志主编因侮辱王室获刑10年

路透曼谷1月23日（记者 Amy Sawitta Lefevre） - 泰国一杂志主编宋育（Somyot Prueksakasemsuk）因侮辱王室成员冒犯了《欺君法》（lese-majeste law），周三被判处10年监禁。

宋育是忠于流亡前总理他信的泰国杂志《受压迫者之声》（Voice of the Oppressed）的主编，因在2010允许出版诋毁泰国国王普密蓬·阿杜德的文章而被定罪。

泰国检方2011年7月发布报告称，文章抨击的一位虚构人物指代的是泰国国王。泰国法律禁止对君主进行讨论。

“被告是一名记者，他有责任在出版这些文章前查证事实。他明知道文章含有诽谤君主的内容，还是允许文章出版，”一名法官在作出上述判决时说道。

宋育在泰国前总理阿披实执政期间以冒犯君主罪被捕入狱，他还因其他罪名被多监禁一年。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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