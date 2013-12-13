泰军方领导人同意周末会见抗议领袖

美国向叙利亚政府军目标发射50枚巡航导弹--美官员
路透华盛顿4月6日 - 美国官员周四称，美国向叙利亚政府军目标发射了50枚战斧巡航导弹。特朗普政府指责叙利亚政府军使用化学武器导致许多平民死亡，美国对此做出回应。
路透曼谷12月12日（记者 Amy Sawitta Lefevre） -泰国军方领导人周四同意周末与反政府运动领袖会面，令该国政治前景更加不确定。
泰国总理英拉决定在明年2月2日举行选举，但是反政府集团对此并不满意，他们要求由非选举产生的机构管理国家。他们知道，如果举行全国性选举，新一届政府很可能受控于英拉的哥哥他信。
军方周四晚间发布声明称，已经邀请抗议领导人素贴（SuthepThaugsuban）参加周六举行的陆海空部队领导人会议，“为泰国寻找出路”。声明称，武装部队最高司令将作为调解人，其他“有关人员”将参会。该声明未提供进一步细节。
泰国军方的动机不明。军方一直试图保持中立，但素贴在电视讲话中试图将军方拉入冲突中，要求军方选边站。
周四早些时候，军方副发言人WerachonSukondhapatipak对路透表示，军方领导人拒绝了素贴当天见面的请求。这看起来似乎是果断地拒绝。
判断军方决定见素贴是支持素贴的迹象，还是试图向公众展示调解人的形象还为时尚早。泰国在过去80年的民主进程中发生了18次政变或试图进行的政变，泰国人已经懂得不应只看军方评论的表象。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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