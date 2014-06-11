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时事要闻 | 2014年 6月 11日 星期三 16:08 BJT

泰国军方代表团访华 探讨地区安全和联合训练

路透曼谷6月11日（记者 Amy Sawitta Lefevre） - 泰国军方代表团周三访华，探讨地区安全和联合训练演习。

泰国国防部副常务秘书素拉萨(Surasak Kanjanarat)表示，会谈意在制定与中国军方未来的合作计划。他并未透露计划细节。

包括美国在内的西方国家指责5月22日的泰国军事政变。军方政府曾表示获得了中国的支持。

“会谈将涉及双边关系……以及未来的行动计划，并将就地区安全交换意见，”代表团团长素拉萨对记者说道。

“我们将探讨可以增加军事训练的领域。我们不会讨论泰国局势，因为这并不相关。”

素拉萨将与中国人民解放军副总参谋长王冠中会面。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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