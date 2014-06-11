泰国军方代表团访华 探讨地区安全和联合训练

美日一致认为中国应在朝鲜问题上发挥更大作用
路透东京4月18日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，美国副总统彭斯及日本首相安倍晋三周二一致认为，两国需要说服中国在应对朝鲜问题上发挥更大作用。
路透曼谷6月11日（记者 Amy Sawitta Lefevre） - 泰国军方代表团周三访华，探讨地区安全和联合训练演习。
泰国国防部副常务秘书素拉萨(Surasak Kanjanarat)表示，会谈意在制定与中国军方未来的合作计划。他并未透露计划细节。
包括美国在内的西方国家指责5月22日的泰国军事政变。军方政府曾表示获得了中国的支持。
“会谈将涉及双边关系……以及未来的行动计划，并将就地区安全交换意见，”代表团团长素拉萨对记者说道。
“我们将探讨可以增加军事训练的领域。我们不会讨论泰国局势，因为这并不相关。”
素拉萨将与中国人民解放军副总参谋长王冠中会面。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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路透东京4月18日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，美国副总统彭斯及日本首相安倍晋三周二一致认为，两国需要说服中国在应对朝鲜问题上发挥更大作用。
“当特朗普总统同意开展这项对话时，他就设想这是加强美国与日本双边商业关系的一个机制，并能在近期取得成果，”彭斯在开始对话时对日本副首相麻生太郎表示。
路透东京4月18日 - 美国副总统彭斯周二表示，应对朝鲜(北韩)的所有选项都在台面上，但特朗普决心与中日韩合作找出一个和平的解决方案。