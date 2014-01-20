泰国政府考虑实行紧急状态--官员

美日一致认为中国应在朝鲜问题上发挥更大作用
路透东京4月18日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，美国副总统彭斯及日本首相安倍晋三周二一致认为，两国需要说服中国在应对朝鲜问题上发挥更大作用。
路透曼谷1月20日 - 泰国国家安全委员会主管ParadornPattantabutr周一表示，当局正在“非常认真地”考虑实行紧急状态。此前，周末首都曼谷发生暴力事件。两个多月以来，示威者一直在试图迫使泰国政府下台。
虽然示威规模有所缩小，但示威者成功地封锁了部分政府机构，迫使泰国总理英拉转移办公地点，并导致曼谷交通陷入混乱。
“我们准备好采取紧急状态...警察、军队和政府等相关当局都在非常认真地考虑这个选项，但尚未达成共识，”ParadornPattantabutr在与英拉会谈后对路透表示。(完)
(编译 张涛；审校 张明钧)
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路透东京4月18日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，美国副总统彭斯及日本首相安倍晋三周二一致认为，两国需要说服中国在应对朝鲜问题上发挥更大作用。
“当特朗普总统同意开展这项对话时，他就设想这是加强美国与日本双边商业关系的一个机制，并能在近期取得成果，”彭斯在开始对话时对日本副首相麻生太郎表示。
路透东京4月18日 - 美国副总统彭斯周二表示，应对朝鲜(北韩)的所有选项都在台面上，但特朗普决心与中日韩合作找出一个和平的解决方案。