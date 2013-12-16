泰国反对党讨论是否参加2月大选

路透曼谷12月16日（记者 Amy Sawitta Lefevre） -泰国主要反对党--民主党周一开会，决定是否参加政府提出的大选。而其一名高级成员称，应首先执行抗议者提出的改革要求。

总理英拉在数周的抗议后提出举行大选，但曼谷精英支持的抗议者拒绝大选，希望成立“人民议会”。

民主党是泰国历史最悠久的政党，支持抗议者。泰国议会中所有民主党议员本月全体辞职，其中一些人加入了抗议，包括2008年底至2011年任总理的维乍集瓦（Abhisit Vejjajiva）。

民主党并未宣布对2月2日大选的态度。如果民主党予以抵制，本次大选的合法性将丧失，而泰国政坛的不确定性将增加。

英拉领导的为泰党料将再次赢得大选，其支持来自北部和东北部人口稠密的农村地区。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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