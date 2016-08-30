焦点：泰国7月工业产出意外大降 进一步突显经济疲态

路透曼谷8月30日 - 泰国7月工业产出意外下降，录得至少18个月最大降幅。受到国内外需求疲弱拖累，这一出口依赖型经济体还在继续挣扎。

泰国为东南亚第二大经济体。虽然自2014年5月军人掌权至今已有两年有余，但经济仍未回稳。

该国出口长期保持疲弱，内需也受较高家庭负债所限。尽管政府支出及旅游业帮助提振了经济活动，但大型公共工程却迟迟没有动工。

泰国工业部周二表示，7月制造业生产指数(MPI)较上年同期萎缩5.1%，创下至少为2015年1月以来的最大降幅。

路透调查预估为成长0.1%，6月修正后为成长1.37%。

工业部官员Verasak Supprasert表示，7月制造业生产下滑应该是暂时现象，因当月假期较长，且去年同期的基数较高，当时有多家企业推出新款皮卡。

他称，“我们认为这只是一个月的现象，接下来月份应该会再度成长。”

对于全球汽车制造商而言，泰国是亚洲生产和出口枢纽，汽车相关行业在国内生产总值(GDP)中所占比例为10%。

7月汽车生产和零配件生产分别按年下跌8.4%和12.6%，服装生产下滑25%，塑胶品生产下降17%。

7月产能利用率跌至62.34%，为4月以来的最低水平，6月修正为66.7%。

工业品占泰国出口的80%，7月进出口跌幅超过预期，已暗示工业生产可能较预期疲软。

KT-Zmico Securities分析师Thammarat Kittisiripat称，出口将继续拖累制造业。

过去三年出口每年都在萎缩。泰国央行预计今年出口将下降2.5%，预计经济将成长3.1%。去年泰国经济成长2.8%。

强势泰铢令出口业者更加头疼。泰铢兑美元周二报34.56，徘徊在13个月最高位左右。

泰国轮船货运商会(Naitonal Shippers' Council)周二敦促央行确保泰铢兑美元不超过34.5，该商会副会长Vallop Vitanakorn对记者称，否则“我们就没有活路了。”(完)